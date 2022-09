Shai Gilgeous-Alexander blessé, coup dur pour le Thunder

Shai Gilgeous-Alexander souffre d’une blessure ligamentaire et manquera le début du training camp du Thunder d’Oklahoma City.

Tandis que le Thunder d’Oklahoma City se prépare pour une nouvelle année de tanking, Shai Gilgeous-Alexander manquera le début du training camp. L’arrière-star souffre d’une déchirure partielle du ligament collatéral interne du genou et sera réexaminé dans deux semaines.

C’est un coup dur pour la franchise, dont Gilgeous-Alexander est le meilleur joueur et probablement le plus grand talent. Le guard sort d’une saison à 24,5 points, 5,9 passes et 5 rebonds de moyenne, un rayon de soleil pour les fans du Thunder.

En 2021-2022, OKC a terminé l’année avec le quatrième pire bilan de la ligue, 24 victoires pour 58 défaites. La blessure de leur joueur n’aura certainement pas beaucoup d’incidence sur les résultats. L’objectif de Sam Presti n’était probablement pas de gagner des matches quoiqu’il arrive, mais plutôt de décrocher le premier choix de la Draft 2023.

La nouvelle est toutefois frustrante pour cette jeune équipe, déjà orpheline de Chet Holmgren pour la saison. L’évolution de l’état physique de Shai Gilgeous-Alexander sera déterminante pour la suite du projet. Pour le moment, sa blessure semble de faible gravité. Elle n’est ni rare ni particulièrement inquiétante, mais le Thunder devrait prendre un maximum de précautions pour éloigner sa pépite du moindre risque.

