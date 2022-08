Le Oklahoma City Thunder vient de voir le ciel lui tomber sur la tête. Chet Holmgren, deuxième choix de la draft NBA 2022 sur lequel la franchise de Sam Presti avait décidé de miser pour en finir avec les années tanking, vient de se blesser et sera out pour toute la saison.

C'est ce que vient en effet d'annoncer Adrian Wojnarowski.

Oklahoma City Thunder 7-footer Chet Holmgren will miss the 2022-2023 season with a Lisfranc injury to his right foot. Holmgren, the No. 2 pick in the 2022 NBA Draft, suffered the injury in a Pro-Am game in Seattle on Saturday.

