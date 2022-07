5 surnoms mortels pour Chet Holmgren, faites votre choix

Toute star NBA qui se respecte doit avoir un surnom qui claque. Chet Holmgren a tout pour en devenir une et est une mine d'or à jeux de mots. Du coup, on vous en propose quelques uns.

Chet Holmgren n'a pas mis longtemps à déclencher l'hystérie sur les réseaux et chez les fans. Un match (brillant) de Summer League et voilà que les utilisateurs de Reddit, souvent très inventifs et inspirés, se sont mis en quête d'un surnom pour celui qu'ils imaginent devenir rapidement une star en NBA. On est un peu du même avis : Holmgren a le potentiel pour devenir une figure incontournable de la ligue. Du coup, puisque chaque star se doit d'avoir un bon sobriquet, on a retenu quelques unes des meilleures propositions.

Chet Code

On ne va pas se mentir, c'est sans doute la meilleure proposition du lot. Au niveau de la sonorité et du sens, ça vise absolument juste. Dans l'idée, Chet Holmgren a tout ce qu'il faut en magasin pour être un cheat code, à savoir un type qui permet à son équipe de gagner avec une facilité déconcertante dès qu'il est sur le parquet.

The Slim(mer) Reaper

Kevin Durant n'a jamais accepté ce surnom, même s'il lui a longtemps collé à la peau. Alors pourquoi ne pas le redonner à un joueur auquel il correspondrait aussi et qui serait d'accord pour le porter ? Pour ceux qui ne le savent pas, "The Grim Reaper" est le surnom de La Mort en anglais, le personnage de faucheuse représenté dans les histoires. Kevin Durant et Chet Holmgren étant de constitution franchement mince (slim en anglais), tout en étant des tueurs/faucheurs (reapers) balle en main, "The Slim Reaper" leur convient bien.

Si toutefois on considère qu'il y a déjà eu copyright sur celui-ci, on peut tenter une variante avec "The Slimmer Reaper" ?

Chet Republic

Dans l'idée d'une ère dominée par Chet Holmgren et son équipe - il y a du boulot à OKC avant que ça ne puisse se produire - on pourrait très bien tenter le jeu de mots inspiré de "Czech Republic" (qui se prononce "Tchèk" aussi en anglais) en référence à la République tchèque. L'intérieur du Thunder serait alors président de la Chet Republic.

MaChet

Qu'il s'agisse de l'arme blanche ou du personnage de "Machete" incarné par Danny Trejo, il y a l'idée de quelque chose de tranchant, impitoyable et revanchard (pour ne pas avoir été pris avec le 1st pick) qui pourrait bien convenir à Chet Holmgren.

Holy Chet

Vous connaissez sans doute le juron "Holy Shit", qui marque la surprise face à quelque chose d'impressionnant. En regardant la première apparition de Chet Holmgren en Summer League, il faut reconnaître que ça a provoqué quelques "p***** de m**** !" chez les observateurs. Le "holy" donne une petite connotation divine à la chose. Et comme le profil et le gabarit d'Holmgren semblent venir d'un autre monde...

Propositions alternatives hors top 5 : Chet Bump, Chet Happens, Chet Mate, SlimDog Millionaire, RicoChet, Chet Curry.

Chet Holmgren donne déjà chaud, quelle première !