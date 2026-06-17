Shai Gilgeous-Alexander change d’écurie

Shai Gilgeous-Alexander voit grand et a annoncé cette nuit quitter Converse pour une marque mythique du basket.

Shai Gilgeous-Alexander quitte Converse après avoir signé avec la marque en 2020. Annoncée sur ses réseaux sociaux, la nouvelle a été dévoilée par le double MVP via un teaser de 20 secondes dans lequel son logo se transforme en "swoosh" avant de reprendre sa forme initiale.

Une signature ensuite confirmée par Nike dans un communiqué :

"Nous sommes ravis d’accueillir Shai Gilgeous-Alexander au sein de la famille des joueurs emblématiques de Nike Basketball. Après deux saisons consécutives couronnées du titre de MVP, nous avons hâte de poursuivre sur la lancée de l’influence incroyable que Shai a exercée auprès de Converse en tant que l’un des leaders les plus créatifs du basket."

SHAI x SWOOSH: Shai Gilgeous-Alexander just teased a move from Converse to Nike 👀 pic.twitter.com/rc9jyhZasX — Sole Retriever (@SoleRetriever) June 16, 2026

Le Canadien avait dévoilé sa première chaussure signature, la "SHAI 001", à l'hiver 2025 après la prolongation de son contrat de deux ans en 2024. Innovante et différente des modèles auxquels les fans étaient habitués, la paire avait rencontré un vrai succès.

Une chaussure qui l'a aussi accompagné vers les sommets, puisque Shai a remporté le titre NBA, le trophée de MVP des Finales et celui de MVP de la saison régulière au cours de cette même année 2025.

Mais si beaucoup de fans attendaient la sortie de la SHAI 002, le retard pris par ce modèle avait déjà alimenté certaines interrogations concernant l'avenir de la collaboration entre SGA et Converse.

La suite s'écrira finalement avec la marque la plus représentée sur les parquets de la ligue américaine.

Le meneur du Thunder avait commencé sa carrière NBA avec Nike. Il y revient désormais avec le statut de superstar et la perspective de développer sa propre ligne signature. Si Converse appartient au géant américain depuis 2003, ce passage sous bannière Nike illustre parfaitement l'évolution et le changement de dimension de Shai Gilgeous-Alexander.

Aucun détail concernant son nouveau contrat n'a encore été dévoilé.