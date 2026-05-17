Shai Gilgeous-Alexander encore élu MVP !

Le suspense n’aura finalement pas duré très longtemps. Selon ESPN, Shai Gilgeous-Alexander a été élu MVP de la saison NBA pour la deuxième année consécutive, devant Nikola Jokic et Victor Wembanyama. Ce dernier devient le Français le mieux classé au MVP sur une saison devant Joakim Noah (4e) et Tony Parker (5e).[

Le leader du Oklahoma City Thunder continue ainsi de bâtir un CV déjà historique à seulement 27 ans. Auteur d’une nouvelle saison stratosphérique, SGA a tourné à 31,1 points, 6,6 passes et 4,3 rebonds de moyenne, tout en menant OKC au meilleur bilan de la ligue.

Le plus impressionnant reste peut-être le contexte dans lequel le Thunder a dominé la conférence Ouest. Oklahoma City a terminé tête de série numéro 1 avec 64 victoires malgré le troisième plus grand nombre de matchs manqués sur blessure par son effectif cette saison. Une donnée qui a sans doute énormément pesé dans la balance au moment des votes.

Avec ce deuxième trophée consécutif, Shai devient le premier joueur à réussir le back-to-back depuis Nikola Jokic en 2021 et 2022, mais surtout le premier arrière à enchaîner deux MVP depuis Stephen Curry en 2015 et 2016.

Déjà champion NBA et MVP des Finales l’an dernier, le Canadien confirme surtout qu’il est désormais le visage dominant de la ligue. Copntrairement à certaines superstars qui voient le trophée individuel comme une finalité, SGA semble déjà tourné vers autre chose : offrir un deuxième titre de suite à Oklahoma City. Le Thunder ouvrira d’ailleurs sa finale de conférence Ouest face aux San Antonio Spurs dès lundi.