C’était le match le plus attendu, puisque le perdant de cette opposition entre deux des plus belles équipes voyait sa coupe du Monde prendre fin. Après avoir sorti le vice-champion d’Europe au premier tour, le Canada de Shai Gilgeous-Aelxander a sorti au deuxième le champion d’Europe. Et le champion du Monde en titre. Pourtant, que cette Espagne fut longtemps belle.

La Roja a d’ailleurs longtemps été devant lors de ce qui est probablement le plus beau match de cette compétition. Après un premier quart serré (21-21), l’Espagne prenait le large en deuxième période, grâce à une démonstration technique et collective à faire baver les fans français… + 10 à la pause.

A ce moment-là, on craignait une deuxième mi-temps à sens unique. Surtout que le plan anti-SGA était quasiment parfait. Mais c’était compter sans le mix puissance-talent individuel du Canada.

Si RJ Barrett (16 pts) marquait un peu le pas en fin de match après avoir aidé son équipe à ne pas prendre un éclat, la défense et les banderilles de Dillon Brooks (22 pts, 5 rbds, et surtout trois paniers à trois-points très importants) et le « réveil » (que c’est beau un joueur qui laisse le jeu venir à lui…) de Shai Gilgeous-Alexander ramenaient le Canada dans la partie.

Dans un style très différent (28 passes décisives pour l’Espagne, 18 pour le Canada), les deux équipes nous offraient un récital. Santiago Aldama aidait parfaitement (20 pts à 8/12, 4/7 à trois-points) Willy Hernangomez (25 et 6). Mais c’est une nouvelle fois Shai Gilgeous-Alexander qui s’avérait être le maître de la fin de match. Auteur de 30 pts à 8/12, 4 rbds, 7 pds pour une seule balle perdue, SGA a surtout planté les 8 derniers points de son équipe. Un stepback à 2-pts qui donnait l’avantage (80-82) à son équipe à 45 secondes de la fin puis un très solide 6/6 pour empêcher les champions du Monde et d’Europe de repasser devant.

Le Canada affrontera mercredi la Slovénie en quart. Vu le niveau de Luka Doncic sur la compétition, ça peut valoir le coup de mettre une petite pièce sur le fait que le vainqueur de la rencontre ne sera pas loin d’avoir le MVP de la coupe dans son effectif…