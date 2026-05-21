Shai Gilgeous-Alexander, le réveil du MVP

Après un game 1 où Shai Gilgeous-Alexander s'est retrouvé en difficulté face à la défense des Spurs, le Canadien a mis le réveil cette nuit pour emmener son équipe jusqu'à la victoire (122-113).

En conférence de presse après le match d'aujourd'hui, Shai a expliqué son manquement à l'appel lors de la défaite d'Oklahoma face aux Texans, par une pause qui aurait cassé sa dynamique : "J'ai toujours été nul quand j'ai un break trop long. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose que ça. Je suppose que je dois mieux gérer mes pauses, surtout pendant les playoffs."

Un MVP retrouvé

Avec un basket retrouvé dans ce Game 2, le double MVP en titre a appuyé sur l'accélérateur dans le deuxième quart-temps à l'image du reste de ses coéquipiers. Les Thunder ont su profiter des nombreuses pertes de balles des Spurs pour prendre de l'avance.

Auteur de 30 points à 50 % au shoot et 6/6 au lancer franc, SGA a amélioré son efficacité. Tout en contrôle, l’arrière du Thunder a été létal à mi-distance, laissant San Antonio à la rue.

Serein, l'ancien joueur de l'université du Kentucky a su imposer son rythme à ses adversaires et calmer les nerfs de ses coéquipiers. Sur de nombreuses actions, on a pu observer que dès le moment où SGA avait le ballon entre les mains, c'est lui qui décidait du tempo. Une confiance et une tranquillité au shoot qui ont parfois laissé ses coéquipiers de côté lors de tirs clutch, un moment avec Jared McCain sur lequel il est revenu après le match en rigolant : « Jared me criait dessus pendant que je tirais, et je lui ai juste dit : "Écoute, je suis en train de prendre un tir, ne me déconcentre pas." » Je lui ai dit de se calmer. »

SGA IN THE CLUTCH 👏 He's got a game-high 30 PTS in Game 2! Thunder lead by 9 with less than 20 seconds to play 🍿 pic.twitter.com/1HLTY3DgLL — NBA (@NBA) May 21, 2026

Mais au-delà de ses 30 points, SGA a été loin d'être égoïste, avec 9 passes pour un seul petit turnover. Le joueur d'OKC a distribué le jeu et a autant contribué sur le plan offensif que sur le plan défensif avec 4 rebonds et 2 contres.

Avec deux tirs clutch en fin de match, Shai Gilgeous-Alexander permet donc au Thunder d'égaliser sur la série (1-1), le game 3 se jouera dans la nuit de vendredi à samedi sur le parquet de San Antonio.

Sur cette rencontre, Shai a signé son 27ᵉ match de playoffs à au moins 30 points pour Oklahoma, il devient donc le deuxième joueur de la franchise derrière Kevin Durant (39) à avoir réalisé ces statistiques sur autant de matches.