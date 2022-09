Shai Gilgeous-Alexander, le rêve inaccessible des Knicks ?

Après l’échec Mitchell, Shai Gilgeous-Alexander a été mentionné aux New York Knicks, mais ce dossier s’annonce quasiment impossible.

Cet été, les New York Knicks ont travaillé, pendant de longues semaines, sur une éventuelle arrivée de Donovan Mitchell. Mais finalement, ils ont refusé de satisfaire les demandes du Utah, qui a envoyé l’arrière aux Cleveland Cavaliers. Pour oublier cet échec, le nom de l'arrière de l'Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander a commencé à circuler.

En effet, le journaliste du NY Post Marc Berman a expliqué que le Canadien représentait une possible cible pour les Knicks. Sur le papier, il s'agissait d'une rumeur crédible pour un joueur très talentueux. Mais cette piste a d’ores et déjà été démontée par l’insider du média HoopsHype Michael Scotto.

Pourquoi ? A cause du prix XXL de SGA à OKC ! Après sa récente prolongation pour le maximum, le natif de Toronto incarne un membre très important du projet du Thunder. Et pour éventuellement faire céder Sam Presti, il faudra réaliser une énorme proposition. Probablement en lâchant encore plus de picks que pour Mitchell…

Puis dans les négociations, Oklahoma, avec le contrat de Shai Gilgeous-Alexander jusqu’en 2027, serait vraiment en position de force. Pour les Knicks, le rebond s’annonce difficile pour tourner la page Donovan Mitchell.

