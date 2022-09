Donovan Mitchell envoyé à Cleveland, les Cavs frappent fort !

Le Jazz et les Cavs n'en ont pas grand chose à secouer de l'Eurobasket 2022. En plein match entre la France et l'Allemagne, Adrian Wojnarowski a lâché une bombe dont il a le secret. Donovan Mitchell va bien quitter Utah, mais pour une destination attendue comme New York. "Spida" est tradé aux Cleveland Cavaliers, qui ont décidé d'envoyer la sauce pour recruter le All-Star.

D'après Woj, le package est le suivant : Donovan Mitchell file aux Cavs en échange de Lauri Markkanen, Collin Sexton (qui signe un contrat de 4 ans pour 72 millions de dollars via sign and trade au passage), le rookie Ochai Agbaji, mais aussi et surtout trois premiers tours de Draft non-protégés et deux échanges de picks possibles.

Avec la prometteuse saison dernière, les Cavs n'ont clairement pas envie de prendre leur temps pour faire la nique aux puissants de l'Est. Ils ne perdent aucun joueur majeur dans l'opération, même si Markkanen était intéressant à un poste inhabituel pour lui et Agbaji plein de potentiel - Sexton était restricted free agent - et peuvent ajouter un All-Star à un effectif jeune et déjà compétitif.

JB Bickerstaff aura ainsi à sa disposition Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley et Caris LeVert comme base, avec des vétérans comme Ricky Rubio et Kevin Love pour accompagner leur montée en puissance. Si Mitchell retrouve son meilleur niveau et l'envie de briller, les Cavs ne se contenteront pas d'une simple place en play-in ou en bas de top 8.