Shannon Sharpe et les Grizzlies, une drôle d’altercation à la pause

Le match entre les Los Angeles Lakers et les Memphis Grizzlies a décidément été animé. Outre une victoire sur le fil des Angelenos (122-121), cette rencontre a été également marquée par une altercation à la mi-temps. Entre Shannon Sharpe et les Grizzlies.

Ancien footballeur américain, Sharpe officie désormais comme consultant pour Fox Sports. Et on le sait : il ADORE LeBron James. Positionné juste à côté du parquet, il a donc profité de sa place pour chauffer les joueurs de Memphis.

Tout d'abord confronté par Dillon Brooks à la mi-temps, il a été ensuite opposé à Steven Adams et Ja Morant. Avant l'intervention également du père, Tee Morant. Bien évidemment, la situation a été rapidement maîtrisée par la sécurité. Escorté dans le tunnel de la Crypto Arena, Sharpe a ensuite pu revenir pour le troisième quart-temps.

"Ils ne voulaient pas de cette fumée, Dave. Ils n'arrêtent pas de parler et veulent jacter, mais moi je ne jacte pas. Ça a commencé avec Dillon Brooks. J'ai dit qu'il était trop petit pour défendre sur LeBron. Il m'a dit : 'va te faire foutre'. Je lui ai répondu : 'toi, va te faire foutre'. Et il a commencé à s'en prendre à moi. J'ai dit : 'tu ne veux pas de ces problèmes'. Puis Ja est sorti de nulle part en parlant. Lui non plus il ne voulait pas de tels problèmes. Et après, il y a eu son père, qui ne voulait pas non plus de problèmes", a lancé Shannon Sharpe pour ESPN.

Par la suite, les esprits se sont sérieusement calmés. On a même vu une belle image entre Sharpe et Tee Morant. Ce dernier a même validé le trash-talk de l'ancien pro NFL. Bon, Dillon Brooks a tout de même eu du mal à digérer le retour de Shannon Sharpe pour suivre la suite du match...

ESPN video of Shannon and the Grizz + Tee Morant pic.twitter.com/wSbKc1jLz1 — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) January 21, 2023

Shannon Sharpe and Tee Morant hug it out and all is good 🤝 (via @NikkiKaySN1)pic.twitter.com/2yA0sAVCHc — Bleacher Report (@BleacherReport) January 21, 2023

Ja Morant ouvre beaucoup sa bouche, mais ça lui réussit très bien !