La vraie raison du transfert de Shaquille O’Neal des Lakers au Heat

Shaquille O’Neal aime répéter que Kobe Bryant et lui auraient dû gagner dix titres avec les Los Angeles Lakers. Ils se sont finalement arrêtés à 3 bagues en 4 finales avant que leurs embrouilles à répétition les poussent à prendre des parcours différents. Mais pour Jeanie Buss, la fille du légendaire Jerry Buss, le Black Mamba n’avait rien à voir avec le départ du Shaq.

« O’Neal voulait un certain montant que mon père refusait de lui donner. C’est arrivé au point où la décision a été prise de transférer Shaq. Plein de gens veulent faire porter le chapeau à Kobe. Ce n’était pas de sa faute. C’était purement une question d’argent », assure la propriétaire des Lakers lors d’un passage dans le podcast de Matt Barnes et Stephen Jackson.

Ce n’était probablement pas aussi simple que ça. Shaquille O’Neal et Kobe Bryant ne pouvaient plus se supporter, encore plus après la défaite contre les Detroit Pistons lors des finales 2004. Phil Jackson en avait aussi ras-le-bol de KB8 et de ses caprices. Les Lakers allaient, d’une manière ou d’une autre, devoir faire un choix entre leurs deux superstars.

Et il se trouve que Shaq réclamait une augmentation. Les Angelenos pouvaient le garder, il était encore sous contrat. Les négociations portaient sur son extension et les deux parties auraient eu un différend d’environ 9 millions de dollars. Face à la situation, les dirigeants ont fini par envoyer O’Neal au Miami Heat en misant sur Bryant, plus jeune, qui menaçait lui aussi de partir. Le pivot a regagné un titre en Floride puis Kobe en a remporté deux de plus avec les Lakers par la suite. C'était le destin.

