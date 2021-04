Shaquille O'Neal est fier de son CV et de son palmarès. Il y a de quoi. Shaq est quadruple champion NBA, triple MVP des Finales, MVP de la saison régulière (2000) et 15 fois All-Star. Parmi les frustrations et regrets à son sujet, ses difficultés sur la ligne et ce qui est souvent passé pour un manque de travail, l'ont empêché d'aller chercher des records individuels et d'être plus haut au classement des scoreurs. Le Big Cactus a un peu joué de cette image de roi fainéant, mais ses lacunes au moment de tirer des lancers ne viennent pas uniquement de l'absence d'entraînement.

Le traumatisme est né lorsque Shaquille O'Neal était au lycée et portait les couleurs des Cougars de la Robert G. Cole High School. Sur les deux dernières années de Shaq avec son équipe au Texas, les Cougars ont remporté 68 de leurs 69 matches. Leur seule défaite a néanmoins été à l'origine des difficultés qui l'ont poursuivi tout au long de sa carrière. C'est ce qu'il a raconté à l'ancien NBAer Rex Chapman dans son podcast sur Basketball News.

"En finale du championnat de l'état, on a perdu contre l'équipe de Liberty Hill, dont le coach est récemment décédé. Cette équipe m'a battu à la loyale, il n'y a rien à dire. Rex, ils avaient quelques mecs blancs qui étaient capables de jouer comme toi. Ils étaient petits, rapides et shootaient incroyablement bien. Grâce à ça, ils ont eu leur petite célébrité : ils ont battu Shaq.

Croyez-le ou non, mais c'est là que mes problèmes avec les lancers francs ont commencé. Je n'étais pas un excellent tireur sur la ligne, mais je tournais à 75 ou 76%. On joue donc contre cette équipe et ils rentrent tout. On réussit à revenir à un point d'eux et ils m'envoient sur la ligne. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti la nervosité. Vraiment. Toutes les choses que j'avais apprises se sont envolées d'un coup. Puis tu manques ton tir et tout le monde se moque de toi. Et tu manques à nouveau...

C'est comme ça que je me suis senti sur la ligne des lancers par la suite. Je me disais toujours : 'OK, ils vont tous rire de moi'."