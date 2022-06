Shaquille O'Neal a laissé un souvenir mitigé à Orlando. D'abord adulé à juste titre pour avoir été la première superstar de la franchise, puis pour avoir guidé le Magic en Finales NBA en 1995, le Big Cactus a reçu moins d'amour lorsqu'il a tout fait pour quitter les lieux et rejoindre les Lakers en 1996. Visiblement, il semble prêt à reprendre l'histoire là où elle s'est arrêtée et à reconquérir le coeur des fans.

Shaq a pour projet de devenir propriétaire d'une équipe en NBA, ou en tout cas de s'impliquer dans une entreprise de rachat en étant plus présent encore que lors de son passage chez les Kings. Et cette franchise, ce pourrait être le Magic, propriété de la famille DeVos depuis toujours, et ce même depuis que le patriarche Raymond est décédé en 2018. Son rêve : s'associer à son ancien coéquipier, Dennis Scott.

"Si la famille DeVos est prête à vendre la franchise, nous sommes prêts à passer à l'action dès maintenant. C'est un message pour la famille : vendez cette franchise à quelqu'un qui sera capable de la faire passer au niveau supérieur, comme Dennis Scott et moi. Je le laisserai choisir les gens. Quand on associe des gens intelligents et des gens qui connaissent la NBA parce qu'ils y ont joué, il ne peut rien se passer de mauvais", a expliqué Shaquille O'Neal dans son Big Podcast.

Pour l'heure, Dick DeVos et sa femme Betty, ancienne Ministre de l'Education de Donald Trump, n'ont pas fait part de leur souhait de vendre le Magic. La franchise pourrait en revanche rapidement gagner en valeur s'il s'avère que Paolo Banchero, le 1st pick de la Draft 2022, a suffisamment de potentiel et de talent pour lui redonner de l'ambition.

Shaquille O'Neal a déjà été actionnaire minoritaire de Sacramento entre 2013 et janvier 2022, avant de revendre ses parts, visiblement pas convaincu par la direction que prenait la franchise...

