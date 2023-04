L’ancienne star des Sonics Shawn Kemp a été inculpée pour agression au premier degré après avoir tiré avec une arme à feu sur le parking d’un centre commercial à Tacoma (États-Unis). L’athlète retraité a été arrêté le 8 mars, puis relâché, après une violente altercation avec les occupants d’un véhicule qui n’a fait aucun blessé.

S’il est question d’agression au premier degré, c’est que le caractère intentionnel des actes de Kemp a été retenu. Les procureurs de l’État de Washington ont en effet retrouvé l’un de ses messages, juste avant la fusillade, dans lequel il a écrit qu’il était « sur le point de tirer » sur ces individus, d’après l’Associated Press.

Lui et ses représentants évoquent toutefois un cas de légitime défense. Le natif d’Elkhart, dans l’Indiana, a donc l’intention de plaider non coupable lors de sa prochaine comparution, le 4 mai.

« Il a pleinement coopéré avec la police et le bureau du procureur tout au long de ce processus », a souligné son avocat, Scott Boatman, dans un communiqué à ESPN. « Il est convaincu qu’une fois que le jury aura entendu les témoins et vu les preuves au procès, il conclura qu’il était justifié de se défendre cet après-midi-là. »

C’est un vol, notamment de son téléphone portable, qui a semble-t-il conduit Shawn Kemp sur le parking de ce centre commercial, près de Seattle — où il a passé la majeure partie de sa carrière. Ses représentants ont assuré, après sa libération, que les premiers tirs étaient partis du camp adverse. Boatman assurait alors que les actions de son client étaient « étaient raisonnables et légalement justifiées ».

Une vidéo obtenue par TMZ Sports montre en effet Kemp, portant une veste rouge, approcher d’un véhicule et pointer son pistolet dessus. Plusieurs témoins auraient entendu de multiples coups de feu, avant de voir l’athlète retraité tenter de cacher son arme dans un buisson. La police a confirmé avoir retrouvé une arme à feu sur place.

Au milieu des années 2000, l’ancien champion du monde avec Team USA — dans le cinq de la compétition aux côtés de Shaquille O’Neal et Reggie Miller — avait déjà eu plusieurs problèmes avec la justice. Arrêté à deux reprises en possession de drogue et d’une arme à feu, il semblait cependant avoir surmonté ses soucis personnels. Shawn Kemp avait même refait des apparitions publiques et des interviews, notamment pour beIN Sports l’année dernière. Malheureusement, c’est maintenant dans la rubrique des faits divers que son nom a resurgi.

