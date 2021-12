Sortie du jour : Air Jordan 11 Adapt Powder Blue

Future is now.

Il y a un an Jordan Brand débutait son aventure futuriste d'une vie sans laçage avec la toute première version de la Air Jordan 11 en mode Adapt. Histoire de continuer la tradition de sortir ses 11 toujours au moment des fêtes de fin d'année, la marque au Jumpman nous gratifie d'un nouveau coloris Powder Blue de sa célèbre silhouette.

Vous remarquerez que si le shape a globalement bien été respecté, l'ensemble a été réhaussé pour permettre au mécanisme d'auto laçage d'être placé dans la semelle. Niveau matériaux, il a fallu renforcer le tout avec un nylon ultra solide placé sur la tige, qui résistera aux mouvements mouvements du cable qui serre le pied à votre guise. C'est soit par l'appli Adapt pilotée via téléphone, soit à l'aide des boutons latéraux que vous pourrez lacer ou délacer la chaussure. Des presets seront disponibles pour choisir vos préférences sur le système (practice, game, ...). Et pour la recharger ? Rien de plus simple grâce à sa tablette induction, et cela ne prendra pas plus d'une heure.

Contrairement au coloris de 2020, celui ci est bien réussi, rappelant aux puristes le Legend Blue du All Star Game 1996 avec l'outsole icy. Le patent leather a été remplacé par un cuir classique, mais cela ne perd pas en efficacité.

Il ne nous reste qu'un petit doute à évacuer : cette 11 est elle prête pour les terrains ? La Adapt BB avait largement fait ses preuves, espérons que ce nouveau modèle ne soit pas trop lourd (ce qui pourrait être à craindre quand on en voit l'épaisseur) pour jouer. On attend vos retours si vous avez la chance de vous la procurer.

Cette Jordan 11 Adapt a été annoncée pour le 28 décembre, peut être un peu tard pour Noël à moins qu'il ne vous reste encore des sous dans l'enveloppe que vous a donnée mamie. Le tarif ? 500 dollars, ce qui est un peu excessif, mais franchement pour un tel bijou de technologie, ça pourrait sembler correct.