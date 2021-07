Victime d'une rupture d'un ligament croisé, Spencer Dinwiddie va pourtant être l'un des acteurs principaux de cette free agency. Parce qu'il reste, malgré tout, l'un des gros poissons d'une cuvée qui s'annonçait pourtant grandiose il y a encore quelques mois. Mais les prolongations des différentes superstars a changé la donné, en attendant les décisions de Chris Paul et Kawhi Leonard au sujet de leurs player options.

Parce qu'il parle beaucoup, qu'il se vend énormément sur la toile, Spencer Dinwiddie est un cas vraiment intéressant à suivre. Après s'être auto-proclamé meilleur meneur de la FA, le joueur des Nets a profité d'une sortie dans les médias pour carrément fixer son prix. Très rare procédé mais pas illogique puisqu'il est... lui-même son propre agent.

"Les Nets ont la possibilité de m'offrir un plus gros contrat que tout le monde. S'ils sont agressifs en venant à la table et me disent 'on te propose 125M sur 5 ans', il y a de grandes chances que je reste aux Nets. En revanche, s'ils me proposent 60M sur 3 ans... tout le monde peut faire ça".