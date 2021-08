Spencer Dinwiddie à Washington dans un trade à 5 équipes !

Comme annoncé plus tôt dans la semaine, Spencer Dinwiddie va bien rejoindre les Washington Wizards via un sign and trade. Dinwiddie quitte les Brooklyn Nets pour un contrat plus juteux que celui auquel il aurait pu prétendre en restant à Big Apple : 62 millions de dollars sur 3 ans.

Ce sign and trade annoncé par Adrian Wojnarowski d'ESPN implique pas moins de cinq équipes au total et est en fait relié à la transaction qui a permis aux Los Angeles Lakers de récupérer Russell Westbrook. Voici le détail de ce que chacune des équipes impliquées a reçu.

Les Washington Wizards reçoivent Spencer Dinwiddie, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell, Aaron Holiday , les droits sur le 31e pick de la Draft 2021, Isaiah Todd .

, les droits sur le 31e pick de la Draft 2021, . Les Los Angeles Lakers reçoivent Russell Westbrook .

. Les Brooklyn Nets reçoivent un 2e tour 2024, un 2e tour 2025, avec le droit d'échanger leur pick avec les Warriors ou les Wizards, une trade exception de 11.5 millions de dollars

Les Indiana Pacers reçoivent les droits sur le pick 22 de la Draft 2021, Isaiah Jackson .

. Les San Antonio Spurs reçoivent Chandler Hutchison et le 2e tour 2022 des Wizards.

En sachant que Westbrook voulait à tout prix quitter les Wizards, on peut se dire que Washington ressort quand même plutôt gagnant de cette giga transaction. Spencer Dinwiddie, malgré sa blessure l'année dernière, était sur une très bonne lancée en NBA et a montré qu'il était capable d'être un meneur très fiable. Il y aura moins de séquences folles de plusieurs semaines comme avec Russell Westbrook, mais aussi normalement moins de maux de tête pour faire fonctionner le backcourt avec Bradley Beal.

