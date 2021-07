Spencer Dinwiddie drague deux équipes pour cet été

Son avenir aux Brooklyn Nets semble désormais bouché, notamment depuis les arrivées de James Harden et Kyrie Irving. Et d'ailleurs, Spencer Dinwiddie ne s'est pas caché qu'il aimerait plus de responsabilités dans une top team. Mais qui est capable d'offrir un big contrat à quelqu'un qui sort d'une saison quasi blanche en raison d'une rupture des ligaments croisés ?

Aussi talentueux soit-il, Dinwiddie est un risque pour les franchises qui lorgneront sur lui. Surtout s'il veut, comme il le fait sentir depuis plusieurs semaines, rentrer chez lui à Los Angeles. Sur Instagram, le meneur n'a pas hésité à se vendre comme "le meilleur meneur de la Free Agency" cet été. Le tout en se taguant à Los Angeles...

Il n'a jamais caché son intention de rejoindre soit les Lakers, soit les Clippers. Et il se trouve que les deux franchises vont devoir s'armer pour atteindre leurs ambitions, surtout les Lakers sortis au premier tour après un exercice compliqué. Sans être une star, Spencer Dinwiddie est un vrai, vrai plus dans un effectif. Il est totalement capable de s'associer avec une ou plusieurs têtes d'affiche.

Pour les Lakers, ça se jouera sans doute entre lui et Dennis Schroder. Vu les ambitions financières démesurées de l'Allemand, on peut d'ores et déjà annoncer que le choix sera vite fait. Quant aux Clippers, et malgré les belles perfs de Reggie Jackson, un profil comme Dinwiddie serait très clairement un plus. Encore faut-il savoir dans quel état physique est-il vraiment...

Les 15 trucs encore plus improbables que Dennis Shroder qui réclame 120M