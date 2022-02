Spencer Dinwiddie mal-aimé aux Wizards ?

La dernière déclaration publique de Spencer Dinwiddie nous avait fait sourire mais elle nous avait aussi surpris. Le vétéran avouait sans langue de bois que sa tentative de prise de parole au sein du vestiaire des Washington Wizards n’avait « pas été bien accueillie » sans donner davantage de précisions. Mais ça témoignait déjà d’une certaine atmosphère particulière dans le groupe.

Spencer Dinwiddie a voulu être un exemple pour les Wizards… ça s’est mal passé

Pour l’insider Kevin O’Connor, ça ne fait aucun doute : le meneur de 28 ans n’est pas apprécié par ses coéquipiers. Il fait part de son opinion – peut-être influencé par ses sources – lors de l’un de ses papiers récents.

Selon lui, les Wizards chercheraient à se séparer de Dinwiddie en raison de son retour délicat à la compétition après un an d’absence mais aussi parce que ses partenaires ne voudraient pas de lui.

Excellent avec les Brooklyn Nets il y a deux saisons, Spencer Dinwiddie revient d’une déchirure des ligaments croisés du genou. Il court encore après son rythme et tourne à 13,2 points, 4,5 rebonds et 5,7 passes. Mais tout en se montrant très maladroit : 38% aux tirs et 31% à trois-points.

Il reste tout de même un joueur potentiellement intéressant s’il parvient à se remettre d’aplomb. C’est logique ça prenne du temps. Il devrait monter en puissance progressivement. En tout cas, les autres franchises ont intérêt à surfer sur cette situation pour éventuellement le dénicher sans céder une trop grande contrepartie. Les Los Angeles Clippers pourraient notamment se montrer intéressés.

