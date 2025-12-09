CQFR : Dylan Harper, une autre pépite qui fait gagner les Spurs !

Dylan Harper a signé le panier pour la gagne lors de la victoire des San Antonio Spurs sur le parquet des New Orleans Pelican (132-135) hier.

Les scores de la nuit en NBA

Kings @ Pacers : 105-116

Suns @ Timberwolves : 108-105

Spurs @ Pelicans : 135-132

- Victor Wembanyama n’a pas encore repris la compétition (il est de retour à l’entraînement) mais ses San Antonio Spurs se portent bien. Ils ont décroché leur 8eme victoire en son absence (en 11 matches) en s’imposant sur le parquet des New Orleans Pelicans la nuit dernière. Il faut dire que cette équipe trouve décidément des ressources. Cette fois-ci, c’est Dylan Harper qui s’est illustré en sortie de banc. Le jeune meneur a inscrit 22 points dont plusieurs paniers décisifs et même celui pour la gagne à 9 secondes du buzzer. Il a ajouté 6 passes décisives.

La prestation du deuxième choix de la draft 2025 vient « gâcher » celle d’un autre rookie, Derik Queen, auteur d’une performance de gala : 33 points, 10 rebonds et 10 passes ! Un triple-double massif pour le pivot de New Orleans, qui a sonné le réveil de son équipe en marquant 29 points après la pause. Les Pelicans, qui ont compté jusqu’à 20 points de retard, ont alors pris l’avantage (102-100) en claquant notamment 45 points dans le troisième quart-temps. Queen a été bien épaulé par Trey Murphy, auteur de 32 points.

Les Spurs ont fini par reprendre les devants sur cet ultime panier d’Harper dans la peinture. Stephon Castle, qui a repris après plusieurs semaines d’absence lui aussi, a terminé avec 18 points.

- Les Pacers vont mieux maintenant qu’ils ont récupéré plusieurs des acteurs principaux du parcours héroïque de la saison dernière. Tyrese Haliburton manque évidemment à l’appel mais Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin et Pascal Siakam étaient bien présents lundi soir et ils ont contribué au succès contre les Kings (116-105) en marquant chacun plus de 20 points. 28, avec 12 passes décisives, pour le meneur canadien, 25 pour son compatriote et 23 pour l’intérieur camerounais. Indiana a gagné 4 de ses 6 derniers matches après avoir perdu 16 des 18 premiers.

Du côté de Sacramento, encore une performance réjouissante de Maxime Raynaud. Le jeune homme s’installe solidement dans le cinq majeur des Kings et il a encore compilé 13 points et 8 rebonds en plus de ses 3 passes décisives. Russell Westbrook a posté 24 points, 12 rebonds et 4 passes.

- Phoenix a tenu bon contre Minnesota malgré les 40 points d’Anthony Edwards. L’Américain s’est montré très efficace (15 sur 21) mais ça n’a pas été le cas de la plupart de ses coéquipiers. Rudy Gobert a bien cumulé 15 points et 8 rebonds mais le Français s’est fait éjecter dans le troisième quart-temps pour une faute flagrante. C’est justement après son départ que les Suns ont fait la différence en ouvrant le money time sur un 13-4 pour prendre 11 longueurs d’avance. Les Timberwolves sont revenus progressivement mais Jaden McDaniels a raté l’ultime tentative à 3-pts pour arracher la prolongation.

Rudy Gobert encore expulsé pour une grosse faute flagrante

Toujours sans Devin Booker, la franchise de l’Arizona s’est reposée sur son collectif naissant. 6 joueurs ont marqué 10 points ou plus dont 22 pour Mark Williams et 19 pour Collin Gillespie, qui a notamment inscrit 12 points dans le quatrième quart-temps.