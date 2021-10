Stephen Curry, les secrets de sa réussite selon Steve Kerr

Malgré le poids des années, Stephen Curry continue d'affoler les compteurs. A 33 ans, le meneur des Golden State Warriors réalise un début de saison canon et ne semble absolument pas sur le déclin. Une belle longévité pour l'un des meilleurs joueurs de la NBA.

Mais de son côté, l'entraîneur des Dubs Steve Kerr ne se montre pas surpris par le niveau de sa star. Sans oublier le travail réalisé au quotidien par son joueur, le coach californien a aussi livré l'un des secrets de sa réussite : sa vie personnelle.

"Sa vie personnelle et sa carrière sont directement reliées, il n'y a aucun doute à ce sujet. J'ai le sentiment qu'il s'agit d'ailleurs de l'un des secrets de sa réussite, il aime tout simplement la vie. Il aime sa famille, il aime ses passion. Dans sa vie quotidienne sur terre, il prend tellement de plaisir.

Il a tellement de choses en sa faveur que tout est plus facile. Et aussi plus amusant pour lui sur le terrain. Je pense que c'est vrai pour tout le monde. Si vous pouvez mettre les choses en ordre et que vous êtes dans un endroit confortable, vous aurez plus de succès", a confié Steve Kerr pour NBC Sport.