Les Warriors fixés sur l’absence de Stephen Curry

Ça ne sentait pas forcément bon. Stephen Curry semblait emprunté, car diminué, dans la fin de match entre les Golden State Warriors et les Houston Rockets. Il n’a même pas réussi à rester assis sur le banc tant la douleur était vive et il est finalement rentré au vestiaire prématurément avant même le buzzer final. Le joueur a passé une IRM depuis et les nouvelles sont plutôt bonnes dans le sens où il ne s’agit pas d’une grosse blessure.

Selon ESPN, le vétéran souffrirait donc d’une contusion aux quadriceps et le staff médical de la franchise attend de voir désormais comment il va réagir aux différents traitements avant d’éventuellement donner le feu vert pour un retour. Stephen Curry devrait manquer au moins une semaine de compétition.

Steve Kerr s’est dit soulagé puisque ce n’est pas la cheville ou le genou qui est touché. Mais chaque forfait de Curry reste évidemment très délicat à gérer pour les Warriors, qui traversent une petite période de crise. Ils sont à 10-10 après 20 matches et alternent le bon et le moins bon. Ce n’est pas l’absence de leur meilleur joueur et moteur en attaque qui va les aider à reprendre confiance.

Stephen Curry diminué, Kuminga frustré : que se passe-t-il chez les Warriors ?