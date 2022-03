Stephen Curry, le 49ème joueur à passer le cap des 20 000 points

Stephen Curry continue d'affoler les compteurs avec les Golden State Warriors. La nuit dernière, le meneur de jeu a participé à la victoire des siens face aux Denver Nuggets (113-102). Avec 34 points, il a signé une belle performance.

Et justement, grâce à cette copie, le natif d'Akron a dépassé la barre des 20 000 points en carrière. Dans l'histoire de la NBA, l'homme de 33 ans devient officiellement le 49ème joueur à franchir un tel cap.

Une véritable fierté pour Curry.

"L'intégralité de cette année a été un rappel constant de la chance que j'ai de jouer au plus haut niveau, d'être en bonne santé et de continuer à apprécier le jeu comme je le fais. Et je ne pense pas que cela va changer de sitôt.

Mais c'est aussi un rappel de tout le travail fourni, de tous ceux qui vous ont aidé à en arriver là. Un homme sage a dit un jour : 'célébrez tous les petits moments qui arrivent'. Quand tu réalises quelque chose que seulement 49 personnes ont fait à ce niveau, c'est assez fou.

Donc je vais en profiter à coup sûr. Ils m'ont d'ailleurs donné le ballon du match. Je vais l'emporter chez moi et donc continuer à pousser, c'est une bonne motivation pour continuer", a confié Stephen Curry pour NBC Sports.