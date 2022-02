Stephen Curry est irréel, regardez sa routine pour shooter de très loin

Stephen Curry est un extraterrestre du shoot et tenter de l'imiter est superflu. Par contre, il est intéressant de voir de quelle manière il parvient à se mettre en rythme et en situation avant les matches pour réussir à tirer d'aussi loin et sur une panoplie de spots et de distances aussi variée.

Avant le match perdu par les Warriors contre Dallas dimanche, le meneur de Golden State a effectué ce qui est désormais sa routine sous les yeux ébahis des gens présents qui n'y avaient pas encore assisté.

C'est tout simplement phénoménal.

We really don't know how to even describe this..

.. other than suggesting you watch Steph and the @warriors host Dallas at 7:30pm/et on ESPN. pic.twitter.com/leiDlNtVzR

— NBA (@NBA) February 28, 2022