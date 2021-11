Stephen Curry claque deux contres et est parti pour une saison record

Stephen Curry n'a pas trop besoin de cartonner offensivement en ce moment. Les Warriors s'appuient sur les très bonnes performances de Jordan Poole ou Gary Payton au scoring pour enchaîner les victoires. Du coup, même s'il a baissé au scoring et au niveau de l'adresse, le double MVP continue d'être influent dans le jeu. Il propose même des facettes insoupçonnées de son jeu.

Vendredi, lors de la très large victoire de Golden State, Stephen Curry a ainsi placé deux très jolis contre les New Orleans Pelicans.

Steph Curry welcomed the Pelicans to his block party 👀 pic.twitter.com/o7NtyiFdId

