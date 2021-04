Stephen Curry, Dwyane Wade n’a jamais vu un tel phénomène !

Sur les dernières semaines, Stephen Curry a encore impressionné son monde. Avec les Golden State Warriors, le meneur de jeu a multiplié les performances XXL. Grâce à cette grosse série, le joueur de 33 ans a même réussi à revenir dans la discussion pour le MVP.

Désormais consultant pour TNT, Dwyane Wade se montre impressionné par les performances de la star des Dubs. La légende du Miami Heat l'a ainsi encensé par rapport à son récent coup de chaud.

"Il inspire de la peur. Vous avez un peu peur de ne pas savoir ce qu'il va faire. Il a une gestion de la balle incroyable. Le danger peut venir de n'importe où sur le terrain, il peut tirer sur la gauche et sur la droite.

Et puis quand il donne la balle, il est encore plus mortel avec ses courses, ses écrans, avec sa capacité à se libérer. Il est tout simplement impossible à défendre. Evidemment, sur toutes les images diffusées de lui, on le voit tirer à 15 mètres.

Mais moi, ce que j'aime chez lui, c'est sa capacité à donner le ballon et à bouger, puis c'est aussi un excellent finisseur. Les gens ne lui donnent pas assez de crédit pour ça. Ce gars est un phénomène", a estimé Dwyane Wade.