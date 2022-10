Stephen Curry est l’un des 10 meilleurs all-time pour Kevin Garnett, Paul Pierce n’est pas d’accord

Kevin Garnett et Paul Pierce étaient réunis cette semaine dans l'émission "All the Smoke". Il y a évidemment eu quelques discussions animées, notamment une concernant Stephen Curry. Les deux anciens compères de Boston (et Brooklyn, gloups...) n'ont pas le même avis sur la place du MVP des Finales 2022 dans l'histoire de la NBA.

KG considère que Curry est déjà dans le top 10 all-time, là où Pierce est plus sceptique et n'est pas prêt à aller jusque-là. Voici un extrait de leur discussion.

Kevin Garnett : "Bien sûr que oui, je le mets dans les 10 all-time. Il a changé le jeu dans le sens où on ne shoote plus depuis la même distance. Ce qu'il fait, il le fait avec constance. Tous les arrières qui font 1,80m se prennent pour Stephen Curry aujourd'hui.

Paul Pierce : "Je respecte trop les joueurs des anciennes générations. Un top 10 all-time ? Non. Tout le monde a son opinion. Pour moi, il faut respecter les Bill Russell, Wilt Chamberlain..."

Kevin Garnett : "Mais je les ai aussi dans mon top 10 ! Il a changé le jeu. Le moment où tu dois défendre sur ce mec, c'est dès qu'il a passé la moitié de terrain ! Ce mec t'oblige à te coucher tôt si tu veux défendre sur lui. On a eu de la chance de vivre l'ère de MJ, celle de Kobe, même celle de Shaq, qui a changé le jeu en explosant des paniers. Là c'est pareil. Stephen Curry a fait croire à tous les arrières qu'ils étaient capables de tirer à longue distance".

A voir si un nouveau titre des Warriors et, éventuellement, un deuxième titre de MVP des Finales pour Curry ferait changer Paul Pierce d'avis...

Podcast #58 : Wembanyama enflamme la planète basket (feat. Pascal Giberné)