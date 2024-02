Stephen Curry, un véritable festival… pour rien

Malgré les 60 points de Stephen Curry, les Golden State Warriors ont perdu. Une défaite rageante concédée en prolongation face aux Atlanta Hawks (134-141). Pourtant, à 35 ans, le meneur des Dubs a réalisé un véritable festival.

En feu, il a affiché une superbe efficacité : 22/38 aux tirs, dont un 10/23 à trois points. Mais comme trop souvent cette saison, le leader californien a été bien trop esseulé. Après la sortie de Jonathan Kuminga pour 6 fautes, il n'a quasiment plus eu le moindre soutien pour marquer des points.

Une prestation XXL pour rien.

"Quelle performance ! Je me sens vraiment mal pour lui et pour nos gars, parce qu'ils se battent. Il y a bien évidemment des circonstances, on a plusieurs absents et on jouait en back-to-back. Pourtant, nous nous sommes battus comme des fous pendant tout le match.

Nous n'avons pas réussi à franchir le cap. Steph a été sublime", a ainsi noté son coach Steve Kerr.

"On peut le décrire comme on veut. Dans tous les matches, même quand j'avais mis 54 points au Garden et que nous avons perdu, c'est le seul sentiment qui vous préoccupe vraiment. Cela ajoute simplement de la frustration à notre saison", a ensuite soufflé Stephen Curry.

Même avec un Stephen Curry des grands soirs, la victoire n'est pas assurée pour les Warriors. Il s'agit d'une nouvelle réalité difficile à accepter pour Golden State.

