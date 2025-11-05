Comment Stephen Curry s’est rendu compte de son influence sur les nouvelles générations

Stephen Curry est l’un des joueurs les plus influents de l’Histoire du basketball. Parce qu’en apparence, il est l’un des nôtres. C’est-à-dire un humain presque normal, au moins par les dimensions physiques. Il n’a pas besoin de sauter par-dessus tout le monde ou de mesurer 2,10 mètres pour dominer. En apparence, et en apparence seulement, ce qu’il fait sur un terrain est plus facile à reproduire pour le commun des mortels. C’est pourquoi de très nombreux jeunes basketteurs ont essayé de devenir les prochains Curry. Et ça, il l’a senti à un moment précis dans sa carrière. En observant un joueur en particulier.

« Quand Trae Young est arrivé dans la ligue, c’est la première fois que je voyais un joueur qui était présenté comme le ‘prochain moi’. Même si nos jeux sont différents et je le connaissais depuis le lycée. Mais c’est la première fois que je me suis dit que je commençais à prendre de l’âge et que ces gamins essayent de jouer comme je le fais ou que certains auront des attentes placées sur eux pour devenir mes successeurs. C’est la première fois que j’ai senti cet impact », confie Stephen Curry lors d’un podcast avec LeBron James.

Ça a du bon, mais aussi du mauvais. Parce que ce que fait la superstar des Golden State Warriors dépasse largement le cadre de prendre des trois-points lointains en sortie de dribble. Il est constamment en mouvement, il fait profiter ses coéquipiers de sa gravité, il sait aussi quand attaquer le cercle, etc. Ce n’est pas l’un des plus grands joueurs de l’Histoire par hasard. Et les plu grands joueurs inspirent les autres, quels que soient leurs caractéristiques physiques, mais ils sont, par définition, uniques.