Stephen Curry, sa magie ne choque plus Steve Kerr

Stephen Curry a encore éclaboussé une rencontre de son talent. Face aux Boston Celtics (132-126 après OT) la nuit dernière, le meneur des Golden State Warriors a livré une magnifique copie : 33 points. Surtout, il a fait basculer le match en faveur de son équipe.

Avec des tirs impressionnants à longue distance. Notamment un en arc-en-ciel pour plier les débats sur la tête de Derrick White. Le plus fort dans tout ça ? Au fil des années, le leader des Dubs a quasiment banalisé une telle prestation.

Ainsi, son coach Steve Kerr n'est plus vraiment surpris.

"Plus rien ne me choque avec Steph. Ce tir était fou. La prise de balle, la forme en arc-en-ciel. Mais je m'attendais à ce qu'il rentre et je pense que tous nos fans s'y attendaient aussi. Ce type est magique. On ne peut pas l'expliquer. C'est le genre de choses qu'il fait", a ainsi savouré l'entraîneur des Warriors en conférence de presse.

Dans la saison très mitigée de Golden State, Stephen Curry continue de surnager. Et malgré les résultats décevants des siens, il permet clairement à son équipe de rester dans la course aux Playoffs à l'Ouest.

Un petit exploit étant donné les difficultés de certains de ses coéquipiers.

La série historique de Stephen Curry est terminée !