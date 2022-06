Stephen Curry a encore marqué l’histoire de la NBA

Si les Golden State Warriors se sont inclinés contre les Boston Celtics (108-120), Stephen Curry a tenu son rang. Avec 34 points, 5 passes décisives et 5 rebonds, le meneur de jeu a fait son maximum pour porter son équipe.

Et surtout, le natif d'Akron a débuté le Game 1 des Finales NBA sur un rythme absolument fou. Sur le premier quart-temps, le joueur de 34 ans a marqué 6 paniers à trois points sur 8 tentatives. Il s'agit tout simplement d'un record dans l'histoire de la Ligue !

En effet, sur les Finales NBA, jamais un joueur n'avait réussi plus de 5 tirs derrière l'arc sur le même quart-temps. D'ailleurs, Curry a ainsi battu son propre record, qu'il possédait avec Ray Allen et Kenny Smith.

Steph’s first quarter was unreal 🤯 pic.twitter.com/8XikhIZALU — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 3, 2022

D'ailleurs, avec ce coup de chaud, le cadre des Warriors a du coup marqué 21 points sur cette période. En Finales NBA, il a ainsi réalisé la performance la plus prolifique sur un quart-temps depuis 1993 et un certain Michael Jordan (22 points dans le 4ème quart-temps) face aux Phoenix Suns.

Une nouvelle ligne dans la légende de Stephen Curry. Mais très clairement, le leader de Golden State a un autre objectif en tête : une nouvelle bague. Avec peut-être un premier titre de MVP des Finales...

