Les Celtics renversent les Warriors après un 4e quart-temps légendaire !

Celtics @ Warriors : 120-108 (1-0)

On les pensait épuisés et pas assez frais pour inquiéter les Warriors d'entrée. On pensait justement ces Warriors invincibles à domicile, comme depuis le début des playoffs. Raté ! Les Boston Celtics ont déjoué les prévisions et montré qu'ils ne s'étaient pas qualifiés pour ces Finales NBA 2022 pour y faire de la figuration. Les joueurs d'Ime Udoka ont remporté le game 1 sur le parquet de Golden State, grâce à un finish totalement déroutant qui a laissé les locaux complètement K.O.

Car avant que ne débute ce 4e quart-temps complètement dingue, les Warriors étaient bien en contrôle de ce match. Le scénario était bien construit et devait mener à un succès inaugural sans trop de problèmes. Grâce à Stephen Curry (34 points) et Andrew Wiggins (20 pts) notamment, les Californiens menaient de 12 points à la fin du 3e quart-temps ! Comment imaginer alors ce qui allait se produire dans les 12 dernières minutes du match ?

C'est simple, ce qu'a fait Boston, surtout face à cet adversaire, est quasiment du jamais vu en Finales NBA. Les Celtics ont passé un 20-2 époustouflant et ont laminé la troupe de Steve Kerr pour remporter le quart-temps 40 à 16 ! Il s'agit du plus gros comeback sur un seul quart-temps depuis les Bulls de Michael Jordan et... Steve Kerr en 1992 contre Portland. Chicago avait comblé 15 points de retard avant de l'emporter.

Dans un soir où Jayson Tatum était totalement à la rue en termes d'adresse (3/17), mais tranchant comme playmaker (13 passes), ce sont ses camarades qui ont sonné la charge et le réveil. Jaylen Brown a été un vrai patron et a inscrit 7 de ses 24 points dans le 4e quart-temps, avec 7 rebonds et 5 passes. Al Horford - bon sang, quelle renaissance cette année - a compilé 26 points, 6 rebonds et 3 passes. Derrick White a confirmé qu'il était bien une recrue d'avant-deadline parfaite, avec ses 21 points en sortie de banc.

Al Horford was on fire in Q4, going 4-for-4 from the field to lead the @celtics comeback to take a 1-0 series lead! #ToastedHighlights pic.twitter.com/X3J5G6XKIC — NBA (@NBA) June 3, 2022

Boston a rentré ses 7 premiers tirs à 3 points dans le 4e quart-temps pour finir à 9/12 sur cette période. Les Warriors ne s'attendaient vraisemblablement pas à être terrassés par leurs propres armes. Ils se demandent sans doute encore ce qui s'est passé sur ce dernier quart d'une partie dont ils avaient la maîtrise totale.

Preuve que le feu d'artifice est devenu incontrôlable ? Les Celtic ont marqué 20 paniers à 3 points sur catch and shoot sur tout ce game 1. Un record pour cette campagne de playoffs 2022.

The @celtics made 20 catch-and-shoot 3-pointers in Game 1 as tracked by #NBACourtOptix powered by Microsoft Azure! This is the most of any team in a single game this postseason, and the most the Celtics have made in a single game including the regular season and playoffs. pic.twitter.com/khMV43dUyD — NBA (@NBA) June 3, 2022

Charge aux Warriors de remettre les pendules à l'heure et de relever la tête dès le game 2 dans la nuit de dimanche à lundi.