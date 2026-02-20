Stephen Curry, mauvaise nouvelle confirmée

Les Golden State Warriors sont très exactement dans ce que l'on appelle le ventre mou. Si la saison NBA devait s'arrêter aujourd'hui, les joueurs de Steve Kerr seraient 8e, à cinq victoires du top 6, mais aussi trois victoires devant le 9e à l'Ouest, Portland. Les Californiens joueront au moins le play-in, ça ne fait aucun doute, mais rêvent tout de même toujours d'un premier tour direct en cas de beau run d'ici la fin de la saison. Malheureusement, le temps est déjà compté et Stephen Curry va continuer de manquer à l'appel pour les prochaines batailles.

D'après ESPN, le quadruple champion NBA va être éloigné de l'équipe pour au moins 10 jours et 5 matches de plus. Curry souffre toujours du genou, avec des gonflements et des douleurs qui l'empêchent d'être opérationnel.

Et sans lui, Golden State change totalement de visage. L’attaque ralentit, le spacing se réduit et la gravité offensive qui libère tant d’espaces pour les shooteurs disparaît presque instantanément. Les Warriors doivent alors s’en remettre davantage au jeu collectif, à la circulation de balle et à l’impact défensif de Draymond Green pour survivre. Mais dans une conférence Ouest aussi dense, chaque absence se paie cash.

Un calendrier pas simple, une éligibilité remise en question

Le calendrier à venir n’a rien d’un cadeau. Sans Stephen Curry, Golden State enchaîne : réception de Boston, puis de Denver, avant des déplacements à New Orleans et Memphis, et enfin un choc face aux Lakers. Cinq matches, dont plusieurs contre des équipes très sérieuses ou ce que l'on imaginait être des concurrents directs pour les meilleures places à l'Ouest.

Sur cette séquence, le bilan pourrait redessiner la fin de saison : une bonne série relancerait sans doute la course au top 6, là où des résultats négatifs entérineraient l'obligation pour les Warriors de passer par le play-in.

Sans leur patron, les Warriors espéreront notamment que les débuts de Kristaps Porzingis, arrivé avant la deadline, aient un impact positif. Quant à lui, il peut déjà se préparer, comme LeBron James avant lui, à devoir se résoudre à une saison sans trophée individuel, ni présence dans une All-NBA Team.