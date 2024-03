Stephen Curry mise sur la pépite Fulwiley

On vous avait brièvement parlé de MiLaysia Fulwiley il y a quelques mois, grâce à une action étourdissante dont elle nous avait gratifié en France, lors du match universitaire disputé à Paris entre South Carolina et Notre Dame. La freshman des Gamecocks avait réussi un geste splendide, salué par Magic Johnson et d'autres acteurs de la NBA.

MILAYSIA FULWILEY WITH THE FANCY FINISH 😮‍💨 pic.twitter.com/xGIzCjE6og — SportsCenter (@SportsCenter) November 6, 2023

Depuis, l'arrière de 19 ans a aidé, à son échelle, l'équipe de Dawn Staley a bouclé la saison en étant invaincue, au gré d'une adresse fluctuante finalement assez logique pour une première année.

Malgré ça, Fulwiley a tapé dans l'oeil de Stephen Curry et de sa marque Curry Brand. D'après Shams Charania de The Athletic, Curry Brand vient de signer un deal de sponsoring avec la joueuse de South Carolina. MiLaysia Fulwiley devient donc la première athlète universitaire à collaborer avec la marque de la superstar des Warriors. En NBA, De'Aaron Fox a signé un partenariat avec Curry Brand un peu plus tôt dans la saison.

