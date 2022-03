Stephen Curry, ses mots forts pour soutenir Russell Westbrook

Russell Westbrook connait une saison particulièrement compliquée aux Los Angeles Lakers. Ciblé par les critiques, le meneur de jeu a récemment déploré les critiques formulées à son encontre, notamment auprès de sa famille. Dans ce contexte, le joueur de 33 ans a d'ailleurs reçu le soutien de Stephen Curry.

Pour Yahoo Sports, la star des Golden State Warriors a décidé de prendre la parole pour épauler Westbrook. Une manière pour le patron des Dubs de saluer l'attitude de l'ancien de l'Oklahoma City Thunder face à cette difficulté.

"Je lui ai dit, lorsque nous avons joué contre eux à Los Angeles il y a quelques jours, que je respectais la façon dont il a géré toute l'année. Tout ce qu'il a dit, comment il s'est comporté et comment il a protégé sa famille.

C'est la nature de la bête. Et dans une certaine perspective, ils vous construisent pour mieux vous démolir. Les vrais qui ont fait des choses incroyables dans cette ligue savent ce que cela signifie. C'est un professionnel, et je suis fier de la façon dont il se conduit, et je suis là pour lui", a ainsi assuré Stephen Curry.