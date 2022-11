Stephen Curry était l'invité de JJ Redick dans son émission The Old Man and The Three cette semaine pour une discussion comme toujours passionnante avec le meneur des Golden State Warriors. Les deux shooteurs d'élite ont notamment parlé des "what if" de la carrière de Steph, qu'il s'agisse du fait qu'il aurait pu ou dû atterrir à Minnesota ou à New York, ou des blessures qui ont émaillé le début de sa carrière.

L'un des scénarios les plus intrigants concerne un trade qui aurait pu l'amener à débuter sa carrière... aux Phoenix Suns. A l'approche de la Draft, les Warriors et les Suns étaient ainsi en discussions avancées...

"Oui, j'ai failli être envoyé à Phoenix. Le monde est petit parce que Steve Kerr était le General Manager des Suns à l'époque. Les Warriors ne pensaient pas que je serais encore disponible avec le pick 7. Donc la conversation tournait autour d'un échange du pick pour faire venir Amar'e Stoudemire.

Les Suns m'aimaient de plus en plus et songeaient à me faire jouer en back up de Steve Nash, pour qu'il m'apprenne les ficelles du métier. Petit à petit, les choses ont changé à mesure que la Draft se déroulait. Larry Riley, qui était le GM des Warriors à cette époque, a changé d'approche quand il a vu que je n'avais toujours pas été drafté après les premiers picks. Il m'a drafté et a voulu me garder.

Je ne sais pas exactement comment se sont déroulées les choses, mais on est passé d'une situation où le trade allait se faire, à Golden State qui me sélectionne et me garde. C'est fou de se dire que Steve Kerr était dans cette discussion et que 5 ans plus tard il est devenu mon coach !".