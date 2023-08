Stephen Curry n’en revient pas de jouer avec Chris Paul

Il s'agit bien évidemment de l'un des mouvements majeurs de l'intersaison : Chris Paul aux Golden State Warriors. La franchise californienne l'a récupéré en provenance des Washington Wizards en sacrifiant notamment Jordan Poole. Et Stephen Curry a encore du mal à réaliser cette réalité.

Pendant des années et des années, le meneur des Dubs a dû affronter CP3. En Playoffs, les deux hommes ont même eu des batailles acharnées. Notamment lors du passage de Paul sous les couleurs des Houston Rockets.

Une nouvelle donne imprévisible qui plaît à Curry.

"C'est vraiment une belle chose dans le basket, on ne peut même pas écrire ces histoires. Pour boucler la boucle, nous avons eu tellement de batailles au fil des années. Il va entamer sa 18ème année, je vais connaître ma 15ème.

C'est incroyable d'avoir l'opportunité de jouer ensemble. Et j'espère d'avoir l'opportunité de gagner au plus haut niveau ensemble. Il est très compétitif, et moi aussi", a commenté Stephen Curry pour ESPN.

Evoluant au même poste, Stephen Curry et Chris Paul devraient rarement se retrouver ensemble sur le terrain, sauf sur des courtes séquences. Mais la collaboration entre les deux meneurs sera l'une des clés pour la réussite de la saison des Warriors.

