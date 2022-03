Stephen Curry secoue sérieusement des Warriors dans le dur

Les Golden State Warriors ne répondent plus. Battus par les Los Angeles Lakers (116-124), Stephen Curry et ses partenaires viennent d'enchaîner une 4ème défaite consécutive. Plus inquiétant encore, il s'agit du 8ème revers de cette équipe sur les 10 dernières rencontres.

Toujours sans Draymond Green, blessé, les Dubs ne parviennent pas à trouver des solutions sur le plan collectif. Et Curry, malgré quelques bonnes copies, ne suffit plus pour porter cette formation. Face aux médias, le meneur de jeu californien n'a pas hésité à secouer ses troupes.

"Nous ne pouvons pas céder à cette mentalité de perdants. Non, nous ne sommes pas cette équipe, et je ne vais pas nous laisser être cette équipe... Nous ne pouvons pas céder à cet esprit de perdant qui consiste à trouver différentes façons de perdre des matches. Il nous reste 18 rencontres, nous devons trouver un moyen de renverser la situation assez rapidement. C'est dur en ce moment. Pour faire simple, c'est dur. Nous devons trouver un moyen de nous en sortir. Car nous l'avons vu sur les derniers matches, nous sommes responsables de nos problèmes. Si les Playoffs commençaient demain, nous aurions des soucis", a ainsi reconnu Stephen Curry.

Heureusement pour les Warriors, il reste effectivement du temps avant les Playoffs. Cette période va d'ailleurs être décisive afin de permettre le retour de Green et la montée en puissance de Klay Thompson. En attendant, Stephen Curry doit faire de son mieux pour limiter les dégâts.

