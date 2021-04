Stephen Curry serre les dents, mais ne suffit pas pour sauver les Warriors

36 points et 11 rebonds. Stephen Curry a encore réalisé une performance individuelle XXL. Et pourtant, les Golden State Warriors ont perdu face au Miami Heat (109-116). Touché au coccyx, le meneur des Dubs serre véritablement les dents pour tenter d'aider son équipe.

Mais trop inconstants, les Warriors ne parviennent pas à lancer une série positive. Face à la presse, l'entraîneur Steve Kerr et l'intérieur Draymond Green ont tenu à prendre la parole. Pourquoi ? Pour insister sur les valeurs de Curry, qui souffre pour le bien de Golden State.

"Si je peux demander plus à Steph ? Non. Steph a été incroyable tout le long. Puis il se démène toujours, il se bat toujours. Il a été incroyable", a admiré son coach.

"On le voit très clairement, il souffre. On peut le voir sur son visage dès qu'il retombe. Même quand il bouge, ça se voit. Il souffre. Mais c'est l'un des mecs les plus durs. Pour lui, tout donner de cette manière, malgré la douleur, tous les soirs, il s'agit d'un exemple à suivre.

Et j'espère que les jeunes gars de l'effectif font attention ça, car moi oui", a assuré Green.