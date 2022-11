Après la faillite de FTX, la bourse d’échange de cryptomonnaie, un groupe d’investisseurs attaque en justice Stephen Curry et les Warriors. Parmi d’autres athlètes et groupes, ils sont visés par une action collective pour avoir fait la promotion de la plateforme.

La faillite de FTX, bourse d’échange de cryptomonnaie, affecte même le basket. Les Golden State Warriors et Stephen Curry sont aujourd’hui poursuivis en justice par des investisseurs pour avoir fait la promotion de la plateforme, d’après l’agence de presse Reuters.

FTX, qui a déposé le bilan, fait déjà l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités américaines. Dans la continuité de cette chute, des traders américains ont intenté un procès à son créateur, Sam Bankman-Fried, ainsi que plusieurs célébrités.

Les Warriors et Curry ne sont pas les seuls ciblés par cette action en justice dans le monde du sport. Shaquille O’Neal, le quarterback des Bucaneers Tom Brady ou la tenniswoman Naomi Osaka figurent parmi les 11 athlètes visés par le recours collectif. Ces personnalités et la franchise de San Francisco sont accusées de s’être livrées à des "pratiques trompeuses" pour "vendre des comptes de monnaie numérique à rendement FTX".

Le Heat, qui avait un accord avec la société pour le naming de sa salle, est également affecté par cette situation. Après la faillite de la plateforme, Miami a été contraint de rompre le contrat de 19 ans et 135 millions de dollars conclus en mars dernier.

Pour le moment, Golden State ne s’est pas prononcé sur la question. Le camp du joueur non plus. La situation dépasse en effet largement la NBA et le cadre du sport, avec plusieurs milliards de dollars en jeu.

Le bilan calamiteux des Golden State Warriors à l’extérieur