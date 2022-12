Stephen Curry blessé à l’épaule, les Warriors attendent le verdict

La campagne pour le doublé ne se déroule pas comme prévue pour les Golden State Warriors. Après bientôt 30 matches, les champions en titre affichent un bilan négatif (14-15) et ils ne sont que dixièmes à l’Ouest. Mais hormis les performances encore décevantes à l’extérieur, l’équipe semblait tourner un peu mieux depuis quelques semaines, avec par exemple une victoire éclatante contre les Boston Celtics. Elle a l’air en mesure de pouvoir remonter assez vite au classement. Mais sans Stephen Curry, la tâche pourrait être plus délicate.

Le double-MVP s’est blessé à l’épaule mercredi soir, à l’occasion d’une nouvelle défaite, cette fois-ci contre les Indiana Pacers (125-119). Bien parti pour faire un carton, Curry est sorti à deux minutes de la fin du troisième quart-temps, alors qu’il avait remis ses coéquipiers sur les bons rails après une première mi-temps largement à l’avantage de leurs adversaires. Il a essayé d’attraper le ballon des mains de Jalen Smith et s’est immédiatement tenu l’épaule. Il a terminé avec 38 points en 30 minutes.

Steph went to the locker room after appearing to injure his left shoulder on this play pic.twitter.com/FNFcSh8YrK

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 15, 2022