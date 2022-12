Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Hornets : 141-143, après prolongation

Warriors @ Pacers : 119-125

Hawks @ Magic : 124-135

Kings @ Raptors : 124-123

Knicks @ Bulls : 128-120, après prolongation

Heat @ Thunder : 110-108

Blazers @ Spurs : 128-112

Cavs @ Mavs : 105-90

Wizards @ Nuggets : 128-141

Wolves @ Clippers : 88-99

- Les fans aiment que la narration se renouvelle en NBA. Les journalistes aussi. Mais il va falloir commencer à réaliser que Nikola Jokic est plus que crédible pour réussir un incroyable Three-Peat, lui le double MVP en titre. On ne dit pas qu'il est favori à l'heure actuelle, mais le simple fait qu'il soit à nouveau dans la discussion est admirable. Comment ne pas l'y inclure après sa nouvelle masterclass face à Washington cette nuit ?

Le Serbe a réussi son meilleur match offensif de la saison : 43 points, 8 passes et 14 rebonds, tout en ajoutant 5 interceptions à sa copie. Il fallait bien ça pour permettre aux Nuggets, qui ne sont plus qu'à une victoire de la première place à l'Ouest, de dominer des Wizards tranchants bien que dépeuplés. Les anciens Nuggets Will Barton (22 pts, 9 pds) et Monte Morris (20 pts, 7 pds) avaient clairement envie de briller.

Ils l'ont fait fait, mais ont tout de même été éclipsés par le génie de Jokic., qui a signé son record de points cette saison en shootant à... 17/20 !

43 PTS (season-high)

14 REB

8 AST

5 STL

17/20 FGM Nikola Jokic did it ALL in the Nuggets W. pic.twitter.com/svywgmbFEt — NBA (@NBA) December 15, 2022

- L'angoisse s'est emparée des Warriors. Pas parce qu'ils ont encore perdu un match à l'extérieur, cette fois face à Indiana et l'excellent Tyrese Haliburton (29 pts), mais bien parce que Stephen Curry s'est blessé à l'épaule. Le meneur de Golden State, qui était lancé vers un carton (38 pts en 30 min), a dû quitter le terrain à 2 minutes de la fin du 3e quart-temps à cause d'une blessure à l'épaule.

Curry passera une IRM dans les prochaines heures et on espère qu'il n'y a rien de trop sérieux.

- Et de 5 pour les Knicks ! Depuis que les rumeurs d'un départ de Tom Thibodeau ont surgi, New York carbure et les joueurs ont l'air de vouloir se battre pour leur coach. La franchise de Big Apple est allé arracher un succès en prolongation à Chicago, avec un gros impact du tandem Julius Randle (31 pts) - Jalen Brunson (30 pts), ce dernier pliant le bal en overtime sur un shoot à 3 points à moins d'une minute de la fin.

Malheureusement, Evan Fournier était toujours aux premières loges sans pouvoir transpirer avec ses coéquipiers.

Jalen Brunson came up clutch for the Knicks as they won their 5th straight. 30 PTS

7 AST

3 3PM pic.twitter.com/7KsUauStwB — NBA (@NBA) December 15, 2022

- Que ça fait du bien de voir Damian Lillard carburer ! Les Blazers sont sur une belle lancée et l'ont confirmé avec une troisième victoire de rang pilotée par leur superstar. Les 37 points de Lillard contre San Antonio ont permis à Portland de valider une troisième victoire de suite et une cinquième en six matches. Sur ce laps de temps, les Blazers ont tout simplement l'attaque la plus efficace de toute la NBA, en partie grâce à "Dame".

- Les Pistons ont gâché le retour à la compétition de LaMelo Ball (23 pts, 11 pds) cette nuit et Killian Hayes y est pour quelque chose. Detroit s'est imposé en prolongation avec une belle copie pour le Français, auteur de 25 points, 8 passes et 7 rebonds avec 5 rebonds. Les autres hommes importants du succès : Alec Burks (27 pts), décisif durant l'overtime, Bojan Bogdanovic (24 pts) et la paire Stewart (19 pts, 11 rbds) - Duren (18 rbds).

Théo Maledon a joué 16 minutes en sortie de banc pour 9 points et 6 rebonds.

Dans ce match, Killian Hayes a d'ailleurs joliment fait danser Jalen McDaniels.

Killian Hayes in his bag for the step-back three 👀#Pistons | @ThinkFordFirst pic.twitter.com/m3f0EaCjTW — Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) December 15, 2022

- Si Cleveland s'est appuyé sur un bon Donovan Mitchell (34 pts) pour battre Dallas à l'extérieur, c'est la défense et la capacité à freiner Luka Doncic qui a impressionné chez les Cavs cette nuit. Certes, le Slovène a atteint la barre des 30 points, mais il l'a fait en shootant à 9/23 et en étant fréquemment dissuadé par Evan Mobley, Jarrett Allen et Lamar Stevens, pour ne citer que ceux qui se sont retrouvés le plus souvent entre Doncic et le cercle.

Cleveland a conforté sa troisième place à l'Est en limitant Dallas à 90 points, ce qui ne peut pas plaire à Jason Kidd pour un match à domicile et à peu près au complet...

- Lorsqu'ils peuvent compter plusieurs matches de suite sur Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers ont tout de suite un peu plus une tête de contenders... Après s'être offert le scalp des Celtics, les Californiens ont dominé Minnesota cette nuit. Le mérite n'est pas le même, mais on a cette fois vu la capacité de réaction de la bande à Ty Lue, menée par les Wolves à la pause. "PG13" a signé un triple-double (17 pts, 11 pds, 11 rbds), Kawhi a apporté 19 points et de la stabilité défensives et Los Angeles a pu décrocher sans paniquer une troisième victoire consécutive.

En les voyant manquer 13 de leurs 15 premiers tirs, on ne s'était pourtant pas dit que la soirée finirait bien...

Du côté des Wolves, Rudy Gobert (11 pts, 13 rbds, 2 blks) a fini en double-double.

- Le Magic commence à gagner un peu trop de matches... Orlando a réussi le 4 à la suite cette nuit en dominant Atlanta. Les Hawks doivent encore se demander comment ils ont pu prendre 50 points (record de franchise pour le Magic sur un QT en NBA) dans le seul premier quart-temps et perdre face aux efforts combinés de Franz Wagner (24 pts), Bol Bol (21 pts), Paolo Banchero (20 pts) et Markelle Fultz (16 pts, 9 pds, 7 rbds).

- L'expulsion de Mike Brown en début de 3e quart-temps semble avoir galvanisé ses joueurs. Nettement dominés par les Raptors en première mi-temps, les Kings ont petit à petit comblé un retard monté jusqu'à 16 points pour finalement s'imposer d'une courte tête. Toronto, qui ne va pas bien en ce moment, a vu De'Aaron Fox (27 pts, 10 pds), Domantas Sabonis (21 pts, 20 rbds) et Malik Monk (24 pts) festoyer dans la défense adverse.

- Miami a eu chaud mais peut remercier Tyler Herro. Le 6th man of the year en titre a sorti une belle épine du pied de son équipe, bousculée par OKC. Herro a non seulement battu son record de paniers à 3 points en NBA (9) avec 35 points au compteur, mais il a aussi signé le game winner à mi-distance à 4.9 secondes de la fin.

Le Thunder a eu une munition pour au moins aller en prolongation derrière, mais Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey ont tous les deux manqué de peu la cible.

Le Heat a par ailleurs battu son record de franchise de paniers à 3 points dans un match avec 24 banderilles.