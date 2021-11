Stephen Curry fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il faut dire que le meneur des Golden State Warriors enchaîne les grosses performances. Individuellement bien sûr. Mais ses prestations ont aussi un impact sur son équipe, qui dispose du meilleur bilan de la NBA.

Sans le moindre doute, le natif d'Akron s'impose comme l'actuel leader dans la course au MVP. Encore la nuit dernière, il a ainsi marqué les esprits avec 40 points (dont 20 dans le dernier quart-temps) pour renverser les Cleveland Cavaliers (104-89).

Devant une telle copie, son entraîneur Steve Kerr s'est lâché.

"C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce jeu. Et c'est le meilleur tireur à trois points de tous les temps. La façon dont il se déplace sans le ballon, il est si fort et fluide, il comprend le jeu avec et sans le ballon.

Puis il n'a peur de rien. Alors quand vous mettez tout ça ensemble, il est toujours capable de s'enflammer comme ça. Aussi incroyable que cela ait été, cela ne m'a pas choqué parce que c'est ce qu'il fait", a résumé le coach des Dubs pour ESPN.