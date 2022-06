Malgré ses détracteurs, Stephen Curry s'imposait déjà, avant ces Finales NBA 2022, comme l'un des meilleurs meneurs de l'histoire. Et désormais, le joueur des Golden State Warriors, avec ce 4ème sacre collectif et ce premier titre de MVP des Finales, a encore passé un cap.

Car sur cette série contre les Boston Celtics, le natif d'Akron a évolué à un niveau tout simplement exceptionnel. Malgré une défense adverse très agressive, le joueur de 34 ans a tourné à 31,2 points de moyenne.

Et justement, dans l'histoire des Finales NBA, Curry devient seulement le troisième joueur extérieur à boucler deux séries à ce stade de la compétition à plus de 30 points de moyenne. Les deux autres ? Jerry West et Michael Jordan. La cour des très très grands.

Une belle réussite pour le leader des Warriors. Surtout que lors de ces précédentes Finales NBA à plus de 30 points de moyenne, il avait perdu. En effet, il s'agissait de la défaite contre les Toronto Raptors en 2019.

Mais cette fois-ci, Stephen Curry a sorti le grand jeu pour permettre à Golden State de repartir avec le trophée Larry O'Brien.

