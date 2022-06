Le départ de KD, “une gifle au visage” de Stephen Curry ?

Stephen Curry a prouvé qu'il pouvait regagner un titre de champion NBA sans la présence de Kevin Durant. Sacré pour la quatrième fois - la deuxième sans KD - cette semaine, le meneur des Golden State Warriors avait accueilli Durant à bras ouverts il y a quelques années, avant de le voir quitter la Bay Area après seulement trois saisons.

Draymond Green, qui a eu ses propres soucis avec Kevin Durant au sujet de son départ, est revenu sur cet épisode, mais cette fois en demandant à ce que les gens se placent du point de vue de Stephen Curry.

"En définitive, quand Kevin est venu ici, la décision appartenait à Steph. Quand tu ouvres ta porte et tes bras à quelqu'un, que tu l'acceptes dans ton groupe, que ça se passe bien, mais que ça s'arrête très vite, c'est une gifle au visage. Une gifle dans le sens où il lui a ouvert sa maison et lui a permis de participer à quelque chose, mais KD a fait comprendre qu'il voulait autre chose. Il n'y a pas d'amertume ou d'embrouilles. On veut tous qu'il aille bien, on est une fraternité. Mais quand tu es un compétiteur comme Stephen Curry, tu veux forcément prouver à ton ancien coéquipier qu'il a eu tort et qu'il a commis une erreur", a expliqué Draymond Green dans des propos relayés par Yahoo Sports.

On ne sait pas de quelle manière Kevin Durant a accueilli le titre des Warriors, mais il a continué de clamer depuis son départ que son choix allait au-delà du sportif et était aussi motivé par son épanouissement personnel. Ce doit quand même être particulier de voir un groupe avec lequel on a gagné deux titres en trois ans réussir à survivre à son départ alors qu'on lui promettait une fin de cycle et de dynastie...

