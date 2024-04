Steve Clifford ne sera pas le coach des Hornets en 2024-2025

Quasiment dans l'indifférence, les Charlotte Hornets squattent toujours les dernières places de la Conférence Est. Avec 18 victoires pour 58 défaites, cette équipe a encore déçu cette saison sous les ordres de l'entraîneur Steve Clifford.

Patients par rapport à ce projet, les nouveaux propriétaires de la franchise étaient prêts à continuer l'aventure avec le coach de 62 ans. Mais de son côté, l'ancien technicien du Orlando Magic a pris la décision de dire stop au terme de cet exercice 2023-2024.

"Le moment est venu pour moi de me retirer. Je pense que c'est le mieux pour moi et pour l'organisation. Je suis enthousiaste quant à l'avenir des Hornets - notre jeune noyau de joueurs, le leadership de Jeff Peterson sur nos opérations et la vision de Rick Schnall et Gabe Plotkin pour l'organisation.

Et je tiens à remercier tous les joueurs et le staff des Hornets pour leur travail au cours des deux dernières saisons, ainsi que les supporters des Hornets pour leur soutien continu à notre équipe", a fait savoir Steve Clifford dans un communiqué.

Malgré cette décision, Steve Clifford devrait rester à Charlotte avec un rôle dans l'organigramme. Avec ce départ annoncé, les Hornets vont pouvoir chercher, dès maintenant, un nouveau coach. Les noms de Charles Lee, Jordi Fernandez, Chris Quinn et Kevin Young commencent d'ailleurs à circuler.

