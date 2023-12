« C’est dégoûtant » : Steve Kerr s’enflamme contre l’arbitrage en NBA

Les 18 lancers francs de Nikola Jokic ont joué un rôle déterminant dans la défaite des Warriors face aux Nuggets ce lundi. Pour établir ce nouveau record en carrière, le Serbe a fait 14 fois la différence sur la ligne des lancers francs en seconde mi-temps. « Si j’étais un fan, je n’aurais pas voulu regarder la deuxième mi-temps de ce match », a affirmé Steve Kerr, qui s’est montré très critique envers l’arbitrage en NBA après la rencontre. « C’était dégoûtant. »

Après la rencontre, l’entraîneur de Golden State a entamé une diatribe, non pas sur l’arbitrage de cette rencontre en particulier, mais sur l’état actuel du jeu dans la ligue : « J’ai un problème avec la façon dont l’arbitrage empêche de défendre. Nous permettons aux joueurs de se frayer un chemin jusqu’à la ligne des lancers francs. Si j’étais un fan, je n’aurais pas voulu regarder la deuxième mi-temps de ce match. C’était dégoûtant. Mais les arbitres doivent siffler ces fautes, parce que c'est ce qu'on leur demande. »

« Les joueurs sont vraiment intelligents dans cette ligue. Au cours des dix dernières années, ils sont devenus de plus en plus intelligents », a continué le coach. « Ils en profitent pleinement. C’est une parade jusqu’à la ligne des lancers francs, et c’est dégoûtant à regarder. »

