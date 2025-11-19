Le rythme infernal en NBA responsable des blessures ?

Steve Kerr craint que la vitesse de jeu et l’enchaînement des matches entraînent une cascade de pépins physiques en NBA.

Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo, Jonathan Kuminga, Stephon Castle, Dylan Harper, Ja Morant, Anthony Davis, Jrue Holiday… la liste des joueurs victimes de petites blessures est impressionnante sur ce début de saison. Il faut dire que les muscles, les tissues et les articulations sont mis à très rude épreuve avec le rythme de plus en plus effréné en NBA. Les équipes jouent à toute allure en misant constamment sur de la relance ou presque. Ce qui laisse forcément des traces sur les corps.

« Notre staff médical pense que l’usure, le rythme, la vitesse et l’accumulation des kilomètres jouent un très grand facteur sur ces blessures », confie Steve Kerr. « Tout le monde comprend que c’est plus facile de marquer en transition. Mais si tout le monde fait ça, tout devient beaucoup plus rapide. On doit tous couvrir jusqu’à 8 mètres au-delà du panier puisque tout le monde tire à trois-points. On a tous les données : les joueurs n’ont jamais couru aussi vite et parcouru autant de distance. »

Le coach des Golden State Warriors milite pour une saison raccourcie, afin de laisser plus de temps aux joueurs pour souffler entre les matches. Il regrette notamment que les équipes ne puissent même plus s’entraîner puisqu’elles doivent laisser aux athlètes le temps de se reposer.

« On ne s’est pas entraîné une seule fois depuis que nous avons commencé notre road trip. 8 jours sans une seule séance. On ne fait que jouer des matches. »

Kerr est cependant conscient qu’un tel changement passerait par une baisse des revenus, autant pour les franchises que pour tous les acteurs de la NBA. Et il sait bien qu’une telle décision ne sera pas facile à prendre, voire jamais vraiment considérée.