Steve Kerr rempile finalement aux Warriors !

L’aventure continue. Steve Kerr sera encore le coach de Stephen Curry et des Golden State Warriors la saison prochaine. Et normalement même celle d’après. Une information délivrée par les agents de l’entraîneur à ESPN samedi. Si le montant exact de son nouveau salaire n’a pour l’instant pas été révélé, il sera encore le coach le mieux payé du championnat. Il touchait 17,5 millions de dollars à l’année sur son deal précédent.

Mais l’argent n’a probablement pas été le seul facteur de décision pour le multiple champion NBA. Kerr s’est entretenu à de nombreuses reprises avec le propriétaire des Warriors Joe Lacob et le GM Mike Dunleavy pour évoquer la direction que s’apprête à prendre la franchise, la philosophie de jeu, etc. Le fait qu’il reste à la tête de l’équipe laisse penser que Golden State va bel et bien essayer de rester le plus compétitif possible après avoir manqué les playoffs cette saison.

Les Warriors sauront ce soir s’ils récupèrent éventuellement un tour de draft haut placé (leurs chances restent faibles : 9,4% d’intégrer le top-4) mais il est donc probable que les dirigeants californiens décident de faire le forcing pour rameuter des talents autour de Curry pendant l’intersaison. Giannis Antetokounmpo, LeBron James et Kawhi Leonard sont des pistes souvent évoquées par les insiders. En prolongeant pour deux ans, Steve Kerr se place aussi sur la même timeline que sa superstar.

Draymond Green pense que Steve Kerr l’a bridé toute sa carrière

Ce dernier avait pourtant donné des raisons de croire qu’il allait prendre sa retraite après la défaite de ses joueurs au play-in. Même Draymond Green, l’un de ses cadres, racontait dans son podcast que cela sentait la fin de cycle et qu’il s’attendait à un départ de Kerr. D’où la surprise de certains en apprenant la nouvelle.

Nommé en 2014 sans aucune expérience de coach au préalable, l’ancien quintuple champion NBA en tant que joueur avec les Chicago Bulls et les San Antonio Spurs a ajouté quatre bagues à sa collection, dont une dès sa première année sur le banc.