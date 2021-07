Suns – Bucks : Les favoris pour ces finales NBA désignés

Les Milwaukee Bucks contre les Phoenix Suns. Une affiche inédite et vraiment surprenante pour des finales NBA. Et donc particulièrement difficile à pronostiquer. Les parieurs ont gros à gagner... et surtout à perdre. De même que les bookmakers qui se retrouvent dans une situation délicate : fixer les cotes de ce duel inattendu. Selon ESPN, il y a tout de même un favori qui ressort du lot. Il s'agit des Suns de Chris Paul et de Devin Booker. Ils sont considérés comme les vainqueurs les plus probables à Las Vegas.

L'ironie, c'est que les Bucks étaient encore présentés comme l'équipe à plus à même d'aller au bout il y a deux semaines, avant le coup d'envoi des finales de Conférence. Les voilà basculés dans la peau des outsiders. Et c'est évidemment lié à la blessure au genou de Giannis Antetokounmpo ainsi qu'à l'incertitude liée à sa participation aux finales. Les bookmakers estiment qu'il reviendra au cours de la série. Mais ça ne suffit pas pour qu'ils voient Milwaukee l'emporter.

Le double MVP est actuellement suivi au quotidien par les médecins de sa franchise. Il était un temps annoncé comme probable en cas de Game 7 entre les Bucks et les Hawks au tour précédent. Son équipe s'est finalement qualifiée sans passer par là. Mais ça sous entend donc qu'il pourrait rejouer d'ici quelques jours. Tout dépendra peut-être de l'issue des premiers matches des finales. Si les Suns dominent, il y a fort à parier qu'Antetokounmpo mettra la pression pour revenir, même diminué.

